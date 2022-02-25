Автоконцерн Stellantis допускает перенос производства из России из-за санкций

Представители Stellantis рассказали, что не исключают вероятность переноса производства автомобилей из России.

По словам главы компании Stellantis Карлоса Тавареса, которые приводит The Wall Street Journal, им придется либо столкнутся с ограничениями, либо они будут вынуждены производство на другие предприятия.

Было отмечено, что решения начнут принимать на перспективу. В свою очередь за комментариями к производителю обратились журналисты «ТАСС», которым не подтвердили такую информацию. В частности, комментируя сообщение, представители пресс-службы опровергли возможный перенос или снижение объёмов производства из-за возможных санкций.