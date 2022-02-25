4 важных изменения для автомобилистов вступят в силу в РФ с 1 марта 2022 года

Российских автомобилистов с начала следующего месяца ждут некоторые изменения, которые касаются ТО и медицинской справки.

Так, с 1 марта 2022 года водители начнут получать штраф в размере 2 тыс. рублей за эксплуатацию автомобиля без ТО. Этот штраф вступит в силу вместе с поправками КоАП. Оштрафовать могут тех водителей, для которых ТО остается обязательным, включая легковые машины старше 4 лет. Еще в России будут ужесточать требования к фотофиксации проходящих техосмотр автомобилей.

В марте автомобили начнут фотографировать со всех сторон, а если используются передвижные диагностические линии, то на фото должен быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем.

При этом фотоэффекты будут запрещены, а еще должны быть снимки технического эксперта, проводящего процедуру, на фоне проверяемой машины. Кроме этого, в марте должны изменить правила начисления налога на роскошь.

Автомобилисты, которые ранее лишались водительских прав за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования, при получении медицинской справки обязаны пройти дополнительный тест на наркотическую и алкогольную зависимость.

Ну и наконец, четвертым важным изменением станет действие законопроекта, в рамках которого начнут приостанавливать действие прав, если у водителя заподозрят наличие медицинских противопоказаний к управлению автомобилем.