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АВТОВАЗ приостановит производство автомобилей на заводе Тольятти с 28 февраля 2022 года

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Предварительно известно, что конвейеры на предприятии будут остановлены из-за сбоев в цепочке поставок комплектующих.
Официально «АвтоВАЗ» ничего не заявлял, сообщение появилось в сообществе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Там ссылаясь на информацию от инсайдеров сообщили, что АВТОВАЗ приостановит производство автомобилей на заводе Тольятти с 28 февраля 2022 года.

«Сказывается прерывание логистических цепочек в свете последних событий», — приводят слова инсайдеров.
Они добавили, что пока остается вопросом, будут ли работать линии 3 и 4 марта. Стоит отметить, что на производственной площадке в Тольятти осуществляется сборка не только машин Лада, но и Renault Logan, а также Renault Sandero.

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