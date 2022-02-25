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Импортеры начали отказываться от поставок новых автомобилей в РФ с 24 февраля 2022 года

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Импортеры отреагировали на специальную военную операцию в Украине, которую Россия начала с 24 февраля.
В частности, импортеры начали отказываться от поставок автомобилей в РФ. Как выяснили журналисты «Ведомостей», например, Audi отгрузки авто дилерам приостановила с 24 февраля. В руководстве компании заявили, что информировать клиентов о возобновлении поставок и ценовых условиях начнут дополнительно.

Подобное ожидают от Volkswagen, «Volkswagen коммерческие автомобили», Skoda, Porsche и Jaguar Land Rover. Наряду с этим сообщают, что в дилерских центрах «Рольф» и «Автомир» продажа и отгрузка машин проходит в штатном режиме.

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