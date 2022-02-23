Автоконцерн АВТОВАЗ выпустит рестайлинговый седан LADA Vesta Sport в 2023 году

В рамках мероприятия, посвященного запуску серийного производства обновленной модели, представитель предприятия упомянул и седан LADA Vesta Sport.

Как выяснилось, его выпуск запланирован на следующий год. В автомобиле не планируется использование турбированного мотора.

То есть после обновления седан все также будет комплектоваться 1,8-литровым 145-сильным двигателем, пару которому составит модернизированная механика и переднеприводная система.

Изменения коснутся внешности модели, а также салона, где появится вертикальный экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель.