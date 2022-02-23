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Mercedes отзовет 11 тыс. автомобилей в РФ из-за дефекта системы охлаждения

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Проблемы могут быть в автомобилях, проданных на российском рынке в период с 2018 по 2021 год.

В списке моделей, попавших под отзыв оказались Mercedes-Benz CLS, E-Class, GLC, GLE, GLS и S-Class. Общее число автомобилей с вероятным дефектом составляет 11 673 ед.

Mercedes отзовет 11 тыс. автомобилей в РФ из-за дефекта системы охлаждения. В частности, как говорится в сообщении Росстандарта, в насосе системы охлаждения с вакуумным управлением может быть негерметичность между контуром охлаждения и вакуумным контуром.

В рамках отзывной кампании планируется обновить ПО для насоса и произвести замену электрического переключающего клапана.

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