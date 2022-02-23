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Кроссовер Genesis G80 получил в России дизельную версию

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Корейская компания Genesis на российском рынке начала предлагать бизнес-седан Genesis G80 с 2,2-литровым турбодизелем.
Отдача этой силовой установки составляет 199 л.с., в паре с агрегатом работает только 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с системой полного привода.

Genesis G80 ранее предлагался только с бензиновыми агрегатами, а это четырехцилиндровый 2,5-литровый турбированный ДВС мощностью 249 л.с. и 422 Нм крутящего момента и 3,5-литровый V6 с 379-сильной отдачей.

Genesis G80 с дизельным мотором в комплектации Business стоит от 4,2 млн рублей, версия Elite оценивается от 5,6 млн рублей.

По данным «АВТОСТАТ», в прошлом году корейская компания на российском рынке продала 628 ед. Genesis G80, а это на 66% больше чем в 2020 году.

genesis Genesis G80
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