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Компания Renault презентовала финальный тизер кроссовера Renault Austral 2022 года

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Автопроизводитель уже скоро официально рассекретит новый кроссовер, а пока в Сети он распространил финальный тизер новинки.

Изображения модели Renault Austral компания публикует достаточно давно. Уже 8 марта должна пройти официальная презентация кроссовера.

В тизерной кампании Renault заявляет, что новинка имеет все черты внедорожника, а одновременно с этим это технологичный, спортивный и чувственный автомобиль.

Стиль, который получил кроссовер, имеет название sensual tech. Впрочем, дизайнерские решения частично позаимствовали от Megane E-Tech Electric.

Renault Austral 2022 года должен в Европе прийти на смену Kadjar. Новых подробностей о технических характеристиках автомобиля пока не приводят.

Компания Renault презентовала финальный тизер кроссовера Renault Austral 2022 года Компания Renault презентовала финальный тизер кроссовера Renault Austral 2022 года Компания Renault презентовала финальный тизер кроссовера Renault Austral 2022 года

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