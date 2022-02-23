Компания Renault презентовала финальный тизер кроссовера Renault Austral 2022 года

Автопроизводитель уже скоро официально рассекретит новый кроссовер, а пока в Сети он распространил финальный тизер новинки.

Изображения модели Renault Austral компания публикует достаточно давно. Уже 8 марта должна пройти официальная презентация кроссовера.

В тизерной кампании Renault заявляет, что новинка имеет все черты внедорожника, а одновременно с этим это технологичный, спортивный и чувственный автомобиль.

Стиль, который получил кроссовер, имеет название sensual tech. Впрочем, дизайнерские решения частично позаимствовали от Megane E-Tech Electric.

Renault Austral 2022 года должен в Европе прийти на смену Kadjar. Новых подробностей о технических характеристиках автомобиля пока не приводят.