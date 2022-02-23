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Кража кабеля для зарядки электромобилей стала самой популярной в Великобритании

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Если ранее популярной была кража каталитических нейтрализаторов автомобилей, то теперь воры переключились на кабели питания зарядных станций электрокаров.

Кабели питания крадут во время зарядки, порой воры это делают непосредственно из багажника автомобиля.

Сам кабель для зарядки внутри полностью медный. Его после кражи сдают на металлолом или продают на вторичном рынке.

Новый кабель в Великобритании стоит до 700 фунтов стерлингов, на вторичном рынке его можно купить за 200 фунтов стерлингов.

В полиции заявляют, что раньше принимали огромное количество заявлений о краже каталитических нейтрализаторов, теперь преступники переключились на кабели для зарядки.

Стоит отметить, что в Великобритании с каждым годом растет количество электрокаров. Сейчас их в стране насчитывается более 400 тыс. ед.

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