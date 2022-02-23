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Компания Polestar совместно с ZF и Autoliv разработает новый электромобиль

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Polestar со своими партнерами намерен выпустить новую модель на электрической тяге. В планах производителя создать легковой автомобиль с нулевым углеродным следом.
Шведский производитель поставил перед собой задачу выпустить авто с нулевым углеродным следом как в эксплуатации, так и производстве.

Партнёры уже ознакомлены с планами Polestar. Письмо с предложением поучаствовать в амбициозном проекте уже получил производитель алюминия Norsk Hydro, компания по производству подушек и ремней безопасности Autoliv, корейская компания LG и ряд других крупнейших компаний, работающих в сфере комплектующих для автомобилей.

Цель всех участников проекта оптимизировать производство на снижение выбросов при производстве продукции.

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