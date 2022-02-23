Производство российских электрогрузовиков начнётся в Москве в III квартале 2022 года

Грузовик EVM Pro на электрической тяге с запасом хода до 300 км разработан компанией «Электромобили Мануфэкчуринг Рус».

Компания из Санкт-Петербурга в Москве представила электрический грузовик на базе УАЗ «Профи».

Его разработкой занимались специалисты Ульяновского автозавода и «Электромобили Мануфэкчуринг Рус».

Автомобиль приводится в движение синхронным электрическим мотором собственной разработки, который полностью собран из российских комплектующих.

Характеристики тяговой установки пока не раскрывают, было только сказано, что масса электрического двигателя составляет всего 50 кг.

Полная масса электрического грузовика 3,5 тонны, полезная нагрузка до 1000 килограммов.

На презентации еще рассказали, что на одном заряде грузовик может проехать до 300 км.

EVM Pro будет серийной моделью. Его будут выпускать в Москве на заводе с проектной мощностью 1000 авто в год.

Стоимость одной модели будет стартовать от 3,5 млн рублей.