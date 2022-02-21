Какие шины приобрести для погрузчиков?

Погрузчик – это самоходная подъёмно-транспортная машина, с помощью которой поднимают, перемещают и укладывают (штабелируют) грузы. Эта техника может быть оснащена электрическими, бензиновыми или дизельными двигателями. По типу подъёмного оборудования различают следующие виды таких машин:

вилочные;

ковшовые;

с задней разгрузкой;

полуповоротные.

Свойства покрышек, предназначенных для погрузчиков

Резина для погрузчика имеет глубокий протектор, и он отличается чрезвычайной устойчивостью на неровном грунте. На несложной дороге машина может развивать скорость до 40 км в час. Эта техника должна снабжаться качественными шинами, позволяющими совершать работу на асфальте, песке, бетоне, мягком грунте или каменистой поверхности.

Выпускаются также шины, предназначенные для особо тяжёлых условий, то есть повышенных нагрузок. Высота их протектора увеличена, а рисунок глубокий, снабжённый насечками на профиле (такие меры улучшают тяговые и тормозные характеристики изделий).

Разновидности покрышек для погрузчиков

Покрышки для погрузчиков бывают пневматическими и цельнолитыми. Первые предназначены для движения по неровным покрытиям. Они имеют глубокий протектор и отличаются лучшей амортизацией (их вначале надевают на диск, а потом накачивают воздухом).

Второй вид устанавливается на диск с помощью пресса – это эластичная и твёрдая продукция, устойчивая к порезам, проколам и воздействию агрессивных веществ. Иногда шины оснащаются стальным бандажом, что придаёт изделиям большую жёсткость при движении по ровной поверхности. Очевидно, что своевременное обслуживание техники продлевает срок её эксплуатации.

Все пневматические шины вначале монтируются на диск, а потом накачиваются воздухом. Другой вариант – цельнолитая продукция, устанавливаемая на диск посредством пресса (это более сложная процедура). Первый тип имеет лучшую амортизацию, а второй служит дольше, ибо не подвержен порезам и проколам, а также устойчив к воздействию агрессивных сред.

Шины цельнолитые для вилочных погрузчиков обладают одновременно эластичностью и твёрдостью, они могут быть чёрными или белыми (тогда в их производстве не применяется сажа, что соответствует особым санитарно-гигиеническим требованиям). В некоторых случаях изделия снабжаются стальным бандажом – для придания большей жёсткости на ровной поверхности.