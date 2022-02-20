Главная » Новости

В России подорожали пять автомобилей компании Hyundai

Просмотров 11 Опубликовано Обновлено

Новые цены автомобили марки получают уже второй раз с начала года.
На этот раз удорожание затронуло пять автомобилей компании Hyundai, причем у одного автомобиля пересмотрели все комплектации, а у других добавилась или исключили одну, или несколько версий.

Так, у седана Solaris изменилась цена только на комплектацию Elegance, которая стала дороже на 23 тыс. рублей.

У автомобиля появилась новая версия Sportline, за счет которой максимальная стоимость выросла на 55 тыс. рублей. Все комплектации модели Elantra были пересмотрены и в результате его минимальная стоимость увеличилась на 20 тыс. рублей, а максимальная – на 309 тыс. рублей.

У Sonata базовые комплектации Classic и Comfort имеют такие же ценники, а другие версии подорожали на 20 тыс. рублей.

Исключением стало исполнение Way, которое вовсе убрали из гаммы. Santa Fe прибавил в цене в трех комплектациях 15 тыс. рублей, а Palisade обойдется дороже на 10-20 тыс. рублей. С прежней ценой осталась только топовая версия Cosmo.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО