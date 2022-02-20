В России подорожали пять автомобилей компании Hyundai

Новые цены автомобили марки получают уже второй раз с начала года.

На этот раз удорожание затронуло пять автомобилей компании Hyundai, причем у одного автомобиля пересмотрели все комплектации, а у других добавилась или исключили одну, или несколько версий.

Так, у седана Solaris изменилась цена только на комплектацию Elegance, которая стала дороже на 23 тыс. рублей.

У автомобиля появилась новая версия Sportline, за счет которой максимальная стоимость выросла на 55 тыс. рублей. Все комплектации модели Elantra были пересмотрены и в результате его минимальная стоимость увеличилась на 20 тыс. рублей, а максимальная – на 309 тыс. рублей.

У Sonata базовые комплектации Classic и Comfort имеют такие же ценники, а другие версии подорожали на 20 тыс. рублей.

Исключением стало исполнение Way, которое вовсе убрали из гаммы. Santa Fe прибавил в цене в трех комплектациях 15 тыс. рублей, а Palisade обойдется дороже на 10-20 тыс. рублей. С прежней ценой осталась только топовая версия Cosmo.