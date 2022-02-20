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Почти все автомобили JAC подорожали на рынке РФ в феврале 2022 года

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Новые ценники не получил только электрокар, тогда как остальные автомобили в феврале стали дороже.
Стоимость JAC iEV7S остается 2 799 000 рублей. Сильнее всех прибавил в цене электрокар JAC S7, который предлагается на 14,1-21,4% дороже.

В денежном выражении показатель составил 220-400 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Кроссовер JAC S3 продается по цене на 150-160 тыс. рублей дороже, передает сайт «Цена Авто».

Ценники пикапа JAC Т6 увеличились на 180-190 тыс. рублей или 10,2-12,2%. Лифтбек JAC S7 оценен на 150-200 тыс. рублей дороже.

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