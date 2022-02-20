Автозавод «Соллерс Форд» в 2021 году увеличил производство автомобилей на 56%

Пресс-служба предприятия поделилась информацией о производстве автомобилей за прошлый год.

На предприятии «Соллерс Форд» в Елабуге в 2021 году было выпущено 21 707 легких коммерческих машин Ford Transit.

В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 56%, передает «Автостат». Также на заводе отметили, что только в мае прошлого года объемы выпуска увеличились на 25% и это было связано с резким ростом продаж Ford Transit с начала года.

Благодаря быстрому наращиванию объемов производства, удалось не только обеспечить рыночный спрос, но и избежать дефицита машин в автосалонах.

В результате был установлен новый рекорд продаж модели. Отмечается и рост числа поставленных за границу автомобилей.

Так, в прошлом году в страны ближнего зарубежья отправили 634 Ford Transit российского производства, что на 15% больше, чем в 2020 году.