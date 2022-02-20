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Бренд Volkswagen показал новые изображения пикапа Volkswagen Amarok нового поколения

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Презентация пикапа следующего поколения состоится уже в 2022 году, а пока автопроизводитель подогревает интерес к новинке, публикую новые изображения.
Бренд Volkswagen показал новые изображения пикапа Volkswagen Amarok нового поколения, который будет создан на той же платформе, что и Ford Ranger.

У пикапа будет выразительный дизайн и немного увеличенные габариты. В частности, новый Volkswagen Amarok окажется выше и длиннее предшественника.

Уже известно, что длина составит 3 353 мм. Одним из двигателей в моторной гамме окажется турбированный дизельный агрегат. Что касается оснащенности, то новое поколение будет премиальнее.

Производство нового Volkswagen Amarok начнут на предприятии Ford в Сильвертоне, где также собирают и Ford Ranger.

Бренд Volkswagen показал новые изображения пикапа Volkswagen Amarok нового поколения Бренд Volkswagen показал новые изображения пикапа Volkswagen Amarok нового поколения Бренд Volkswagen показал новые изображения пикапа Volkswagen Amarok нового поколения Бренд Volkswagen показал новые изображения пикапа Volkswagen Amarok нового поколения Бренд Volkswagen показал новые изображения пикапа Volkswagen Amarok нового поколения

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