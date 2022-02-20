Презентация пикапа следующего поколения состоится уже в 2022 году, а пока автопроизводитель подогревает интерес к новинке, публикую новые изображения.

Бренд Volkswagen показал новые изображения пикапа Volkswagen Amarok нового поколения, который будет создан на той же платформе, что и Ford Ranger.

У пикапа будет выразительный дизайн и немного увеличенные габариты. В частности, новый Volkswagen Amarok окажется выше и длиннее предшественника.

Уже известно, что длина составит 3 353 мм. Одним из двигателей в моторной гамме окажется турбированный дизельный агрегат. Что касается оснащенности, то новое поколение будет премиальнее.

Производство нового Volkswagen Amarok начнут на предприятии Ford в Сильвертоне, где также собирают и Ford Ranger.