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Граждане в РФ массово отказываются от покупки машин по новым ценам в 2022 году

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В России провели опрос среди автомобилистов и выяснили, как новые цены на автомобили повлияли на решение водителей купить машину.
По данным исследования портала «Дром», граждане в РФ массово отказываются от покупки машин по новым ценам в 2022 году.

В частности, решение не покупать авто из-за новых цен приняли 46% опрошенных. 22% респондентов заявили, что осуществят покупку несмотря ни на что, среди которых 17% говорят о намерении выбрать авто с пробегом.

Только 5% хотят приобрести новую машину. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» между тем говорят, что в автосалонах наблюдается снижение трафика, причем такая ситуация происходит с конца октября прошлого года.

По словам генерального директора Андрея Ольховского, спрос хоть и изменчив, но если россияне начнут массово отказываться от покупки авто, то автопроизводители начнут завлекать их скидками.

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