Volvo XC60 — шведский автомобиль премиум-класса, отличающийся привлекательным стилем и динамикой. Внедорожник обладает высокой репутацией, это самая безопасная машина в мире. Автомобилисты по достоинству оценивают красоту ее спортивной формы, превосходные технические характеристики, приятный интерьер салона и удобство электронного управления.

Технические показатели автомобиля

Среднего размера внедорожник Вольво ХС60 второй версии появился на авторынке в 2017 году. В машине устанавливают двухлитровый бензиновый или дизельный двигатель мощностью от 190 до 320 лошадиных сил, в соответствие с комплектностью. Через два года изготовитель начал серийный выпуск гибридного варианта автомобиля, имеющего батарею объемом 9,2 кВт/ч.

Топовая бензиновая модель авто достигает скорости ста километров в час за шесть секунд. Работа полноприводной трансмиссии осуществляется с помощью восьми-ступенчатого автомата. Обновленный Volvo XC60 обладает узнаваемым дизайном. Стильные фары имеют T-подобное оформление, освещение происходит при помощи встроенных светодиодных элементов. Решетка радиатора выдвинута вперед, придавая передней части машины респектабельный и агрессивный внешний вид.

Чем привлекает внимание Вольво ХС60

Небольшой стильный кроссовер обладает репутацией самой надежной машины – в том числе на это оказали влияние превосходные результаты после проведения краш тестов. Для совершения выгодной покупки, получения дополнительных дилерских бонусов, комфортных условий при прохождении планового технического обслуживания, стоит обратиться к официальным дилерам бренда. Покупая авто при посредничестве дилера от производителя, водители станут обладать следующими преимуществами:

участие в клиентских программах, например, Volvo Assistance, за счет чего автомобилисту будет оказываться быстрая помощь при неисправностях в поездке;

предоставляется гарантия сроком тридцать шесть месяцев со дня покупки машины;

несомненное высокое качество нового авто;

приобретение автомобиля, с участием в программе «Volvo Car Кредит», с предоставлением кредита на выгодных условиях для клиентов.

Купить кроссовер Volvo XC60 можно через официальных представителей от производителя по оптимальной цене за новый автомобиль. Гарантия три года, выгодные предложения — это самый лучший выбор!