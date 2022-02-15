В отличие от других видов перевозок, мультимодальные осуществляются с помощью разных видов транспорта одной транспортной компанией. Существует несколько особенностей и преимуществ этого способа транспортировки, вот пять из них:

1. Экономия на перевозке

Ввиду того, что договор заключается с одной компанией, расходы сокращаются за счёт фиксированного ценника на доставку. При регулярных мультимодальных перевозках это заметно особенно сильно.

2. Сокращение времени на отправку

Если есть необходимость систематически (или даже разово) отправить несколько разных грузов одному (или нескольким) адресату, то заниматься поиском разных компаний не придётся, поскольку реализация мультимодальных перевозок предполагает, что ответственна за транспортировку груза одна компания.

3. Оптимизация доставки

Мультимодальные перевозки подразумевают и “разбив” маршрута. То есть, компания доставит груз с помощью разных видов транспорта, если возникнет необходимость. В некоторых случаях это позволяет сильно сократить время на доставку.

4. Безопасность для заказчика

Вся ответственность при осуществлении транспортировки лежит на компании, которая за это берётся. То есть, для заказчика это совершенно безопасно, так как транспортная компания выплачивает компенсацию в случае, если с грузом что-то случится.

5. Оптимизация документооборота

При создании договора о мультимодальной перевозке от заказчика требуется один пакет документов, иногда требуется оформление дополнительных, но, как правило, этим будет уже заниматься юрист компании-перевозчика.

Этапы перевозки

1. Подготовка груза

На этом этапе определяются параметры груза, решаются вопросы с дополнительным сопровождением и разрешениями (для специфических грузов), подбираются виды транспортных средств (выбирать обычно приходится из поездов, самолётов, морского транспорта и автомобилей), подготавливаются документы на груз и строятся маршруты.

2. Транспортировка груза

Здесь все нюансы можно расписать только при наличии готового плана транспортировки — мультимодальные перевозки характерны тем, что для каждого клиента транспортировка будет обладать своими особенностями.

3. Выдача груза

Особых специфик нет, кроме тех, что направлены на конкретные виды транспорта, доставляющего груз до конечной точки маршрута. Но, как и при всех видах перевозок, если по окончанию доставки проходит 90 дней, но груз не забирают — он считается утерянным.