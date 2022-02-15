Аренда и использование трала

Сфера автомобильных грузоперевозок непрерывно развивается, в том числе благодаря использованию прицепов. Для транспортировки длинномерных грузов, которые невозможно перемещать в кузовах грузовиков, применяются низкие платформы, называемые тралами.

Главные особенности тралов

Как правило, на тралах транспортируют тяжелые, крупногабаритные, длинномерные грузы. Помимо того, они подходят для перевозки самоходной техники, не способной передвигаться самостоятельно. Низкорамные тралы совершенно незаменимы при доставке труб, трансформаторов, катеров. Они характеризуются следующими особенностями:

длина трала достигает тринадцати метров, тогда как ширина составляет около двух с половиной метров;

возможность перевозки грузов массой до двухсот тонн;

высота трала при погрузке варьируется от полуметра до одного метра;

трал может применяться на обычных автодорогах;

отсутствие изгибов на раме;

число осей на прицепе может составлять от двух до восьми.

Плюсы аренды тралов

Чаще всего приобретать тралы нецелесообразно, так как при этом необходимо потратить не только значительную сумму денег на покупку, но и нести немалые расходы на их техническое обслуживание. Аренда трала в Москве гораздо выгоднее, эту услугу оказывают многие транспортные фирмы. Подписав договор о взятии трала во временное пользование, арендатор получает следующие преимущества:

богатый выбор техники, позволяющий подобрать наиболее подходящий для перевозки определенного груза прицеп в соответствии со своими потребностями;

специалисты транспортной фирмы окажут квалифицированную помощь в грамотном подборе тягача и трала для транспортировки груза, а также составят оптимальный маршрут с учетом всех особенностей той местности, по которой его предстоит перевозить;

наличие всех лицензий и разрешений, требуемых для транспортировки крупногабаритных грузов;

арендатор вместе с тралом получает в свое распоряжение высококвалифицированных сотрудников, опытных водителей и специалистов, предоставляющих содействие в осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.

Таким образом, конструктивные особенности тралов позволяют перевозить на них разнообразные типы грузов весом до двухсот тонн путем легкого прикрепления к любому тягачу. А поскольку держать парк таких прицепов для большинства компаний невыгодно, выход состоит в их взятии в аренду.