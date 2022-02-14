Оригинальный подарок мужчине автомобилисту

Мужчине, у которого есть автомобиль, выбрать подарок не составит никакого труда. В интернет-магазине «АВТО СИЛА» представлен большой выбор практичный вещей и различных приятных мелочекй-аксессуаров, которые делают поездку не только комфортной, но и более приятной.

Практичные подарки

Одним из самых полезных презентов для автолюбителя станет набор инструментов для авто, с помощью которого мужчина сможет самостоятельно ре свою машину, экономя при этом средства и свое время. Для того, чтобы работа была выполнена быстро без трудностей ему пригодятся качественные инструменты. Идеальным вариантом станет набор автомобилиста «Домашний мастер». Он может быть укомплектован 41 или 78 предметами, основными из которых считаются:

плоскогубцы;

бокорезы;

отвертки разного размера;

рожковые ключи;

шестигранники;

торцовые головки и пр.

Неотъемлемым и важным инструментом любого комплекта подарков для мужчины станет комбинация шарнирных трещеточных ключей. Они помогут справиться с любым видом крепежей, даже тех, которые находятся в труднодоступных местах. Чтобы инструменты не были растеряны, они продаются в специальных контейнерах из прочного пластика, имеющих компактные размеры. Для каждого предмета имеется отдельное место.

Пылесос для чистоты в салоне

Каждый мужчина, который любит свой автомобиль, старается следить не только за состоянием кузовной части и работой основных узлов, но и за чистотой салона машины. В этом случае не обойтись без функционального пылесоса торговой марки AIRLINE, который привлекает внимание своими особенностями конструкции и комплектацией:

специальный фильтр НЕРА и надежная система уборки;

насадки в количестве 3-х штук (для ковров, с узким и широким соплом);

наличие дополнительного сменного фильтра;

возможность запуска устройства от прикуривателя или от электрической сети.

Данная модель оснащена мощным мотором, который позволяет быстро избавиться от мусора и пыли в салоне.

Функциональный подарок

Одним из самых незаменимых устройств, которые должны быть в арсенале каждого мужчины, имеющего автомобиль, считается домкрат. В ассортименте магазина представлено несколько моделей данного приспособления, которые отличаются между собой такими критериями, как:

производитель;

высота подхвата;

значение подъема;

ход штока.

В зависимости от этих параметров домкрат выбирают для легковых и грузовых автомобилей. Также дополнительным плюсом при выборе станут компактные размеры устройства.

Для тех мужчин, которые много времени проводят за рулем своей машины, подходящим презентом станут электрочайник и термокружка. Первый может работать от прикуривателя, поэтому автомобилист всегда будет иметь возможность выпить горячий чай или кофе, когда на улице минусовая температура и ветреная погода. Также порадует владельца машины и зарядное устройство для мобильных гаджетов, позволяющее всегда оставаться в сети.