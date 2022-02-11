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Виброплита – обязательный помощник для эффективной и быстрой укладки асфальта

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Наиболее популярными вариантами благоустройства территории является укладка на участке асфальта или красивой плитки. Сегодня нет никакой необходимости выполнять эту работу полностью вручную – с помощью устройства под названием виброплита все делается быстрее и с гораздо более качественным результатом.

Не обязательно покупать собственную технику, особенно если она нужна лишь единожды или периодически. Аренда виброплиты на сайте https://arendatehniki.by/minsk/vibrooborudovanije/vibroplity/ решает эту проблему и позволяет воспользоваться современным дорогим оборудованием, не переплачивая за его покупку и содержание.

Содержание
  1. Что собой представляет трамбовка
  2. Где можно использовать виброплиты
  3. На что смотреть при выборе

Что собой представляет трамбовка

Виброплита, которую часто называют просто трамбовкой, является устройством, генерирующим механические колебания высокой частоты. Они передаются от двигателя на мощную литую площадку, задача которой – выполнять трамбовку асфальта, плитки, грунта. Ключевыми элементами конструкции выступают:

  • Мощная плита, непосредственно контактирующая с обрабатываемой поверхностью;
  • Двигатель, который может быть бензиновым, дизельным или электрическим. Он связан с плитой специальными амортизаторами;
  • Система генерации вибраций, соединенная с двигателем центробежной муфтой.

Аппарат прост, но эффективен – благодаря сильному воздействию на обрабатываемую поверхность ее материал максимально упрочняется, исчезают все щели, воздушные промежутки, вода и т.д.

Где можно использовать виброплиты

Данный вид оборудования востребован в строительстве и дорожном строительстве, везде, где необходимо решать задачи создания прочных дорожных покрытий, тротуаров, асфальтированных площадок. Виброплиты активно используются для подготовки территории под будущую работу, когда необходимо тщательно утрамбовать и выровнять находящийся на ней материал, к примеру, песок или какую-либо смесь. Когда укладывается асфальт, большой каток может обработать не всю площадь новой поверхности – с помощью виброплит рабочие доделывают места стыков с тротуаром, бордюрами, вокруг канализационных люков и т.д. Также оборудование годится для уплотнения уложенной тротуарной плитки, чтобы придать финишной поверхности дополнительную прочность и ровность.

На что смотреть при выборе

Арендуя трамбовку, необходимо уделить ключевое внимание ее ключевым параметрам.

  1. Для какого материала предназначена. Трамбовка щебня, песка, грунта выполняется машинами весом свыше 125-130 кг, в то время как для укладки асфальта или плитки хватит аппарата весом ниже указанных.
  2. Особенности двигателя. Существуют дизельные, бензиновые и электрические варианты моторов на виброплитах, поэтому надо смотреть, какой лучше подойдет под Ваш случай использования.
  3. Напряжение движения. Есть прямоходные и реверсивные виброплиты. Первые способны двигаться только прямо, вторые – оборудованы задним ходом.
  4. Сила удара. Укладка плитки требует усилия до 1000 кН, слоя песка – до 20-50 кН, все зависит от типа обрабатываемого материала и толщины его слоя.

Также при планировании аренды виброплиты обратите внимание на ее габариты, материал основания, наличие дополнительного бака для воды.

Арендуйте виброплиту и делайте сложную работу простой и эффективной!

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