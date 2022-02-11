Виброплита – обязательный помощник для эффективной и быстрой укладки асфальта

Наиболее популярными вариантами благоустройства территории является укладка на участке асфальта или красивой плитки. Сегодня нет никакой необходимости выполнять эту работу полностью вручную – с помощью устройства под названием виброплита все делается быстрее и с гораздо более качественным результатом.

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Что собой представляет трамбовка

Виброплита, которую часто называют просто трамбовкой, является устройством, генерирующим механические колебания высокой частоты. Они передаются от двигателя на мощную литую площадку, задача которой – выполнять трамбовку асфальта, плитки, грунта. Ключевыми элементами конструкции выступают:

Мощная плита, непосредственно контактирующая с обрабатываемой поверхностью;

Двигатель, который может быть бензиновым, дизельным или электрическим. Он связан с плитой специальными амортизаторами;

Система генерации вибраций, соединенная с двигателем центробежной муфтой.

Аппарат прост, но эффективен – благодаря сильному воздействию на обрабатываемую поверхность ее материал максимально упрочняется, исчезают все щели, воздушные промежутки, вода и т.д.

Где можно использовать виброплиты

Данный вид оборудования востребован в строительстве и дорожном строительстве, везде, где необходимо решать задачи создания прочных дорожных покрытий, тротуаров, асфальтированных площадок. Виброплиты активно используются для подготовки территории под будущую работу, когда необходимо тщательно утрамбовать и выровнять находящийся на ней материал, к примеру, песок или какую-либо смесь. Когда укладывается асфальт, большой каток может обработать не всю площадь новой поверхности – с помощью виброплит рабочие доделывают места стыков с тротуаром, бордюрами, вокруг канализационных люков и т.д. Также оборудование годится для уплотнения уложенной тротуарной плитки, чтобы придать финишной поверхности дополнительную прочность и ровность.

На что смотреть при выборе

Арендуя трамбовку, необходимо уделить ключевое внимание ее ключевым параметрам.

Для какого материала предназначена. Трамбовка щебня, песка, грунта выполняется машинами весом свыше 125-130 кг, в то время как для укладки асфальта или плитки хватит аппарата весом ниже указанных. Особенности двигателя. Существуют дизельные, бензиновые и электрические варианты моторов на виброплитах, поэтому надо смотреть, какой лучше подойдет под Ваш случай использования. Напряжение движения. Есть прямоходные и реверсивные виброплиты. Первые способны двигаться только прямо, вторые – оборудованы задним ходом. Сила удара. Укладка плитки требует усилия до 1000 кН, слоя песка – до 20-50 кН, все зависит от типа обрабатываемого материала и толщины его слоя.

Также при планировании аренды виброплиты обратите внимание на ее габариты, материал основания, наличие дополнительного бака для воды.

Арендуйте виброплиту и делайте сложную работу простой и эффективной!