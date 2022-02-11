Из чего состоят современные тормоза?

Тормозная система служит для управления изменением скорости машины, ее остановки, а также удерживания на месте длительный период времени благодаря применению силы тормозов между колесами и дорожным полотном.

Тормоза существуют уже больше ста лет. При этом они отличаются надежностью и безопасностью, и постоянно совершенствуются

Конструкция тормозной системы

Современная тормозная система состоит из многих элементов:

типичных дисковых тормозов;

главного цилиндра;

типичных барабанных тормозов;

педали тормоза;

тормозной магистрали;

передних тормозов;

задних тормозов.

При схематичном отображении данной системы, видно, что главный тормозной цилиндр занимает центральное положение в этой тормозной конструкции, где все ее части объединены с другими с помощью шлангов и трубок, отображающих цельную картину. Вместе с тем, в ее составе находятся и другие детали:

вакуумный усилитель;

антиблокировочная система;

стояночный тормоз.

При нажатии на тормозную педаль, давление происходит на поршень главного тормозного цилиндра. Главный цилиндр представляет собой два раздельно стоящие цилиндры в составе одного корпуса. С помощью такого метода удваивается безопасность в пути, потому что, если один из цилиндров выйдет из строя из-за возникшей поломки, то другой непременно затормозит. В ситуации неисправности двух цилиндров, загоревшийся сигнал лампочки на приборной панели об этом даст знать.

Принцип работы тормозной системы

Эффективность торможения может снижаться, при наличии в тормозной жидкости имеются частичек воздуха. В связи с этим, при подозрении попадания воздуха нужно снова прокачать тормоза с помощью специального винта, находящегося на каждом из цилиндров. При нажатии на данную деталь, поршень начнет сжимать тормозные колодки, находящиеся на тормозном диске, который прикреплен к колесу, заставляя его тормозить.

Струя жидкости направляется в тормозной цилиндр, который посредством толчков о колодки прижимает к барабану, зафиксированному на колесе, фрикционные накладки оттого и происходит торможение колеса. При всем этом процессе выделяется тепло, способствующее изнашиванию тормозных колодок, в итоге необходима замена колодок. Вместе с перечисленными элементами есть и многие другие, для которых требуются бережное обращение и правильная замена при необходимости.