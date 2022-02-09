Прототип Tesla Cybertruck был замечен дроном на заводе во Фримонте

Еще в 2019 году Tesla представила новый футуристический автомобиль Cybertruck . Однако эта модель претерпела различные задержки в производстве. Но теперь только что был замечен прототип Cybertruck, который демонстрирует его постоянное развитие.

В прошлом месяце мы сообщали о том, что американский производитель электромобилей отложил производство Cybertruck до конца 2023 года после того, как ранее отложил производство до конца 2022 года, несмотря на первоначальные планы производства на 2021 год. Хотя были задержки, снимок с дрона показал, что компания активно работает над новым автомобилем. Видео было загружено на YouTube (через TechTimes ) и предлагает нам взглянуть на долгожданный футуристический электромобиль с узнаваемым угловатым дизайном.

После того, как Илон Маск объявил о задержках производства, Cybertruck пару раз был замечен в дикой природе. Теперь новые кадры с дрона дают нам четкое представление о прототипе, над которым работают инженеры Tesla. Недавние слухи намекают на то, что Cybertruck меньше, чем тот, что был продемонстрирован еще в 2019 году. Хотя снимки с дронов показывают, что он ни в коем случае не кажется «маленьким».

К сожалению, с момента создания прототипа было обнаружено, что в нем отсутствует примечательная особенность — гигантская одиночная щетка стеклоочистителя, которую демонстрировали более двух лет назад. Но это может быть связано с тем, что модель является прототипом, над которым работают, поскольку мы видим, как инженеры подключают Cybertruck к тому, что кажется датчиками и многим другим.