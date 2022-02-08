Грузовой транспорт и специализированная техника эксплуатируются в довольно сложных условиях (иногда даже в экстремальных), особенно если речь идёт о непредсказуемом российском климате. По этой причине такие машины требуют установки надёжных колёс, рассчитанных на колоссальные нагрузки. Из-за этого следует максимально ответственно подходить к подбору автомобильной резины.

Востребованным вариантом для грузового транспорта считается шина Normaks ND638 типоразмера 315/80R22.5. Это высококачественная автомобильная резина китайского бренда, которая имеет первоклассные технико-эксплуатационные характеристики. Купить данные покрышки в СПб вы можете в интернет-магазине «1001 Шина». В каталоге по выгодным ценам представлена высококачественная резина для грузовиков и спецтехники, на которую даётся официальная гарантия производителя.

Ключевые особенности и достоинства

Шины Normaks ND638 считаются универсальными, поскольку идеально подходят для поездок по трассам, городским улицам и бездорожью. Данная грузовая резина обладает следующими достоинствами:

Покрышки имеют протектор шириной 315 мм при диаметре 22.5 дюймов, что обеспечивает отличное сцепление с разными покрытиями дорог, превосходные тяговые параметры.

При производстве шин Normaks ND638 применяются новейшие разработки и инновации в отрасли, что гарантирует высокую прочность, износостойкость и термоустойчивость покрышек.

В производстве использован инновационный резиновый компаунд, который обладает великолепной стойкостью к износу и длительным сроком службы. Шины отлично амортизируют удары, которые возникают из-за неровностей дорожного полотна.

Благодаря глубокому протектору и специальным зацепам обеспечиваются улучшенные сцепные свойства при движении по зимним покрытиям при оптимальной топливной экономичности.

Протектор имеет достаточно открытый дизайн для грузовых покрышек с увеличенным числом блоков. За счёт множества кромок расширена площадь пятна контакта с поверхностью дороги, что способствует повышенной безопасности передвижения.

Рисунок протектора выполнен с Z-образными ламелями, прорезанными во всех блоках. Данные элементы также минимизируют риск износа резины, способствуя более равномерному распределению нагрузки по площади контакта.

Благодаря «шахматному» расположению блоков дополнительно увеличивается пятно соприкосновения с дорогой, повышается защита от абразивного истирания шины.

Коммерческие покрышки Normaks ND638 315/80R22.5 предназначены для установки на ведущие оси магистральных тягачей и другой техники.