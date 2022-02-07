Разновидности зеркал для авто

Автомобильные зеркала позволяют водителю хорошо ориентироваться не только при движении по дороге, но и во время парковки. Без этих аксессуаров было бы невозможно совершать точные повороты и видеть соседние машины на трассе. Каждое транспортное средство принято оснащать тремя зеркалами. Одно из них располагается в салоне, а два боковых находятся снаружи. Добавим, что центр обзора салонного зеркала должен быть совмещён с центральной точкой заднего стекла. В этом случае, можно получить наилучший обзор дороги позади транспортного средства. Предлагаем ознакомиться с информацией здесь: https://belog.by/product-category/zerkala-zadnego-vida/.

Разные по форме

Левое боковое и зеркало внутри салона у легковых машин обычно бывают плоскими. Подобный оптический элемент способен наиболее адекватно передавать информацию относительно обстановки на дороге.

Если зеркало сферическое (то есть выпуклое), то оно создаёт больший угол обзора всей автотрассы. Правый боковой аксессуар у легковых и грузовых авто, достаточно удалён от водителя. Для обеспечения хорошего обзора их было бы необходимо делать очень большими. Такие аксессуары не только противоречили бы аэродинамике и эстетике, но и обходились бы дорого. Исходя из этих соображений, справа устанавливают сферические зеркала.

Существуют и асферические изделия, используемые чаще всего на водительской стороне. Они способны обеспечить увеличение зоны обзора за счёт своей особой формы.

Набор дополнительных опций

Иногда автомобильные зеркала оборудуются электронной частью. Она может выполнять функцию регулировки угла видимости. В некоторых случаях предусматривается дистанционное складывание, которое предохраняет зеркало от вероятных повреждений во время стоянки. Современные аксессуары могут иметь функцию обогрева, что очень удобно в морозную или слякотную погоду (данная опция не допустит обледенения поверхности и сохранит её сухой).

Датчики слепых зон – тоже полезное оснащение, позволяющее определять приближение автомобиля сзади. Водитель в таких случаях оповещается миганием светового индикатора, находящегося на корпусе зеркала. Многие зеркальные поверхности покрываются тонировкой, оберегающей глаза водителя от ослепления при ночных поездках.

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