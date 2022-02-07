Как арендовать автомобиль?

Чтобы взять в аренду машину, может быть немало причин: отдых, туристическая поездка, работа. В качестве арендатора может выступать как организация, так и определенный гражданин.

Обычные люди чаще берут транспорт для личных целей, а компании — почти всегда для деловых поездок. Взять авто в аренду можно на сайте https://bravis-rent.by/sotrudnichestvo/.

И, конечно, в обеих ситуациях волнует вопрос: по каким правилам оказывается услуга и как ей воспользоваться? Ведь сдача транспорта гражданину и юридическому лицу отличаются, хоть и несущественно.

Аренда авто — это достаточно удобно. Однако если не соблюдать некоторые важные советы при заключении контракта и выборе транспорта, то можно пострадать в финансовом плане от наступления непредвиденных последствий.

Необходимо обращать внимание на содержание контракта, потому как машина требует регулярного обслуживания, а в ходе ее использования всегда есть риск попасть в ДТП. Арендодатели пытаются снять с себя всю ответственность и переложить ее на арендатора.

Поэтому необходимо понимать, как правильно взять машину в аренду и не быть ответственным вообще за все.

Перечень требуемых документов для аренды транспортного средства

Перечень бумаг для того, чтобы взять автомобиль напрокат, не очень большой. Особенно для граждан. Им требуется предъявить только водительские права и паспорт.

Представителю юридического лица для получения авто понадобится Устав и учредительные бумаги в формате заверенных копий, документ, удостоверяющий личность представителя, водителя и права.

Во всех случаях потенциальному арендатору понадобится заполнить анкету и указать там сведения об участии в авариях, опыте вождения, целях анкеты и т. д. Ложную информацию туда вносить нельзя. Данные из анкеты будут проверены и при обнаружении несоответствия, контракт заключать с человеком не будут.

А если человек хочет арендовать автомобиль, находясь в другом государстве? Это тоже не представляет особой сложности. Конечно, иногда государство пребывания предъявляет специальные требования к арендатором. Но в большинстве городов мира перечень предоставляемых бумаг приблизительно одинаковый.

Водительские права государства гражданина.

Международные права.

Все достаточно просто. Арендовать машину удастся любому и за рубежом действуют аналогичные правила. Прием и сдача транспортного средства также оформляются аналогичным комплектом документов.