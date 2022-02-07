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Как выбрать свою КИА?

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Число моделей и комплектаций автомашин южнокорейского производителя Kia, представленных на рынке, очень велико. Чтобы выбрать среди них наиболее подходящий для себя вариант, нужно учитывать целый ряд критериев, описанных ниже.

Алгоритм выбора КИА в автосалоне

После принятия решения о покупке автомобиля КИА первым делом надо воспользоваться сведениями, которые можно почерпнуть из печатных изданий и интернет-реурсов по автотематике. Это позволит определиться с выбором модели авто. Чтобы купить Киа в Краснодаре, целесообразно посетить автосалон, где консультант подробно опишет характеристики и особенности эксплуатации каждой модели. При этом потенциальный покупатель сможет самостоятельно проверить качество материалов и сопоставить драйверские возможности разных вариантов. Сначала всегда выбирают класс и параметры авто. Затем выбирается тип кузова авто в соответствии с пожеланиями покупателя. Это может быть хетчбек, седан, минивэн или джип. Подбор осуществляется с учетом размера бюджета, которым располагает покупатель.

Выбор комплектации

Под комплектацией автомобиля понимается список его параметров и опций. К примеру, кроссовер KIA Sportage предлагается в пяти комплектациях, включая следующие:

  • Premium;
  • Prestige;
  • Luxe;
  • Comfort;
  • Classic.

Многообразие комплектаций позволяет каждому покупателю подобрать модель, наиболее полно соответствующую всем его запросам и поставленным целям. Максимальная комплектация Premium включает в себя все существующие опции – такие автомашины отличаются повышенной функциональностью. Минимальная комплектация Classic включает в себя базовый набор опций. При наличии желания автовладелец может его дополнить. Основные опции устанавливаются на автомобиль по умолчанию. Часть из них необходима для обеспечения удобства водителя и пассажиров в ходе движения, тогда как другая часть отвечает за безопасность езды. Дополнительные опции устанавливают на авто по желанию. В число самых полезных опций входят:

  • усилитель руля, существенно упрощающий управление автомашиной;
  • передние стеклоподъемники, с помощью которых боковые передние стекла можно закрывать и открывать путем нажатия на кнопку;
  • задние и передние датчики парковки, значительно упрощающие парковку в тесных городских условиях.

Таким образом, при подборе комплектации KIA в первую очередь надо руководствоваться индивидуальными запросами, определяя тип трансмиссии, тип кузова авто, мощность и объем мотора и др. Когда машина куплена, ее владелец может опционально установить дополнительное высококачественное оборудование.

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