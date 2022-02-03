Специалисты провели исследование и выяснили, что доля дизельных машин в общем объеме продаж на российском рынке увеличилась до 8%.

Продажи дизельных автомобилей в РФ в 2021 году выросли на 13% и составили 125,5 тыс. единиц.

Как отмечают в агентстве «Автостат», автомобили этого сегмента заняли долю в 8,2% против 7,5% в 2020 году.

Чаще всего среди дизельных машин россияне выбирают модели марки BMW – 32 тыс. шт. (+5%), а на втором месте с заметным отставанием оказался Mercedes-Benz (19 тыс. ед.; +30%).

Следующими в списке самых востребованных авто с дизельным мотором на рынке оказались: Renault (11,9 тыс. ед.; +86%), Toyota (11,7 тыс. ед.; -14%) и Hyundai (11,4 тыс. ед.; +99%).

Если говорить о самых популярных моделях авто, то первые пять мест заняли Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Santa Fe, Mercedes-Benz GLE и BMW X5.