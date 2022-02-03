В прошлом году средний показатель роста цен на новые машины составил 20%, при этом в этом году эксперты ожидают развитие такой же ситуации.

Автодилеры ожидают дальнейшего роста цен на новые автомобили в РФ в 2022 году, о чем рассказали представители бизнеса в рамках пресс-конференции на площадке НСН.

Так, генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский уверен, что в 2022 году подорожание будет обязательно, но сказать, насколько сильным оно окажется пока сложно.

Однако, по словам Ольховского они ориентируются на прошлогодний уровень, так как нестабильность на рынке сохраняется.

Более того, генеральный директор ГК АВТОDOM уверен, что ситуация будет еще хуже во второй половине года.

С таким мнением согласен и директор локации РОЛЬФ Ясенево Алексей Голубятников, отметив, что действительно уровень повышения цен на автомобили предугадать сложно.

Автодилеры говорят, что приобрести можно любой автомобиль при наличии необходимой суммы денег, однако сложности будут с определенными комплектациями и цветом.

Такие варианты приходится ждать, причем время ожидания составляет 3-4 месяца.