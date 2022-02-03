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Перечислены самые ненадежные автомобили на рынке в возрасте от 6 до 15 лет

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Многие автомобилисты переориентировались на вторичный рынок, что происходит из-за высоких цен на первичном рынке и дефицита новых машин.

В свою очередь автомобильные эксперты стали чаще составлять рейтинги, в которых советуют автомобили к покупке, или же наоборот предостерегают автомобилистов от проблем.

В новом рейтинге, составленном экспертами autonews.ru, перечислили самые ненадежные автомобили на рынке в возрасте от 6 до 15 лет.

Основой для составления ТОПа стали данные компании Whatcar.com, специалисты которой изучают отзывы автомобилистов и составляют список проблем, возникающих в той или иной машине. Среди электрокаров самым ненадёжным оказался Tesla Model S.

В категории экземпляров возрастом от 6 до 15 лет, чаще всего возникают проблемы с батареей, подвеской и тормозной системой, а еще в машинах часто происходят сбои в электронике.

Купе и кабриолет BMW 3-Series стали худшими в категории спортивных автомобилей, а среди премиальных авто не рекомендованы к покупке Land Rover Discovery (2004–2017).

Среди семейных авто ненадежным оказался Range Rover Evoque (2011–2019), при этом в категории больших внедорожников первым в антирейтинге стал Land Rover Discovery Sport (2014 -2021).

Если говорить о компактных кроссоверах, то ненадежным является Mini Countryman (2010—2017 гг.). Еще в списке оказались Opel/Vauxhall Corsa (2006–2014), Opel/Vauxhall Astra (2009 — 2015), Jaguar XF (2015–2021) и Mercedes-Benz C-Class (2014—2021 гг.).

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