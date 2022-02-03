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Автоконцерн АВТОВАЗ представил внедорожник LADA Niva Travel в исполнении BLACK

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LADA Niva Travel, как и большинство других моделей российской марки, получил «черную» спецверсию.

Автоконцерн АВТОВАЗ представил внедорожник LADA Niva Travel в исполнении BLACK, которая будет продаваться по цене от 972 900 рублей.

Основой для специальной серии стала комплектация внедорожника Comfort, которая дополнена черными колесными дисками размером 16 дюймов, складным ключом зажигания с пультом управления центральным замком и сигнализацией, а также черного цвета колпаком запасного колеса и рейлингами на крыше.

В салоне черных LADA Niva Travel будет обивка сидений с ромбовидной прострочкой, черный потолок, текстильные коврики и конечно же шильдики с указанием принадлежности к спецверсии.

Автоконцерн АВТОВАЗ представил внедорожник LADA Niva Travel в исполнении BLACK Автоконцерн АВТОВАЗ представил внедорожник LADA Niva Travel в исполнении BLACK Автоконцерн АВТОВАЗ представил внедорожник LADA Niva Travel в исполнении BLACK

lada Lada Niva Travel
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