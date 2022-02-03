Китайская компания недавно получила ОТСС на кроссовер Changan CS35 Plus, а значит автопроизводитель уже скоро может начать его продажи в России.

Changan сертифицировала в России обновленный кроссовер Changan CS35 Plus с двумя силовыми установками. В ОТТС указаны 1,6- и 1,4-литровый моторы.

Их мощность составляет 117 л.с. (153 Нм) и 150 л.с. (255 Нм) соответственно.

Среди трансмиссий заявлены пятискоростная механика, тогда как турбированный агрегат может еще работать и с семискоростным роботом, а атмосферный мотор можно заказать с шестискоростным автоматом. Система привода будет только на переднюю ось.

Автомобиль в отличие от предшественника получил обновленную внешность и салон, а также длину, которая составляет 4 330 мм, против 4 335 мм у актуальной модели.

О ценах и дате старта продаж пока не сообщается. Актуальная версия кроссовера продается в России по цене от 1 519 900 рублей.