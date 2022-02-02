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Автоконцерн Volkswagen поднял цены на весь модельный ряд в РФ в феврале

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С начала февраля уже несколько автопроизводителей переписали прайсы для своих автомобилей.
В списке оказалась и немецкая компания Volkswagen, все автомобили которой прибавили в цене.

В процентном выражении рост цен составил 0,1-2,2%, тогда как в денежном эквиваленте это 3 500 – 125 000 рублей.

На минимальные 3 500 рублей подорожал лифтбек Polo, причем на эту сумму стали дороже все комплектации модели.

Еще по 5 тыс. рублей в комплектациях стали дороже Тaos, Tiguan, Passat и Passat Alltrack, а на 7 тыс. рублей подорожал Teramont.

Что касается Golf, то он прибавил в цене 55- 74 тыс. рублей, а у Тouareg рост цен составил 125 тыс. рублей.

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