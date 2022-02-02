Опубликован ТОП-10 самых продаваемых в РФ премиальных автомобилей за 2021 год

Премиальные автомобили в прошлом году продавались на 9% лучше, чем годом ранее.

Общие продажи машин этого сегмента составили 161 тыс. ед. Самым востребованным люксовым авто оказался Lexus RX.

Эта модель и возглавила ТОП-10 самых продаваемых в РФ премиальных автомобилей за 2021 год. Ее объемы продаж составили 10 082 экземпляра, что на 4% хуже.

На втором месте оказался Mercedes-Benz – GLE (9 382 ед.,+39%), а следом за ним еще одна модель немецкой марки E-Class (7 815 ед., +14%).

Следующие модели в рейтинге это модели бренда BMW, а именно Х5 (7 397 ед.; -4%), Х3 (6 387 ед.; +15%), 5-Series (5 636 ед.; +5%) и Х6 (5 473 ед.; +7%), сообщает агентство «Автостат». Замыкает ТОП-10 Mercedes-Benz GLS (5 349 ед.; +59%), BMW 3-Series (5 194 ед.; +31%) и Mercedes-Benz GLC (4 657 ед.; +21%).