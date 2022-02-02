Автоконцерн Daimler официально переименовали в Mercedes-Benz Group

С 1 февраля Daimler AG официально стал носить название Mercedes-Benz Group AG.

Ребрединг, как рассказал глава компании, завершает масштабную корпоративную реструктуризацию, начавшуюся в 2011 году.

Основной задачей компании является выпуск легковых автомобилей и минивэнов. Марка Mercedes-Benz занимается выпуском общей линейки моделей, Mercedes-AMG производит спортивные версии.

Марка Mercedes-Maybach выпускает авто класса люкс, тогда как под Mercedes-EQ выходят электрокары. Автопроизводитель пока выпускает разные автомобили, но в дальнейшем планируется переориентироваться на выпуск только электромобилей.

По предварительным оценкам, это произойдет уже к 2030 году.