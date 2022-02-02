Автоконцерн АВТОВАЗ расширяет в РФ программу поддержки автомобилей LADA на дорогах

Речь идет о программе «LADA Помощь на дороге Плюс», которая стала доступна для покупателей автомобилей российской марки.

В пресс-службе компании рассказали, что «LADA Помощь на дороге Плюс» это новая расширенная программа поддержки на дорогах, в рамках которой будет покрыт широкий спектр потребностей российских автомобилистов.

В рамках сервиса мобильности специалисты будут круглосуточно оказывать водителям оперативное и профессиональное содействие при наступлении непредвиденных ситуаций на дороге.

Так, перечислена эвакуация авто при ДТП или поломке, замена колеса, запуск двигателя, подвоз топлива, поиск эвакуированной машины с предоставлением такси до места нахождения авто и другое.

Сервис можно оформить на год с тремя вариантами услуг — 1, 3 или 5, стоимость которых составляет 499, 699 и 899 рублей соответственно.

Отдельно отмечается, что закрепление услуги будет не за собственником, а за госномером автомобиля, что названо одним из преимуществ программы.