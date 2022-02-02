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Все автомобили Rolls-Royce к 2030 году превратятся в электромобили

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Компания Rolls-Royce, как и многие другие автопроизводители, намерена перевести свои автомобили на электротягу.
Как рассказал президент Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, планируется, что уже к 2030 году все модели марки станут электрокарами.

Первым автомобилем, который получит электрическую установку, станет купе Rolls-Royce Spectre. Эта модель будет заменой актуальному Wraith.

Его презентация и выход на рынок запланированы на 2023 год. Наряду с этим, глава бренда отметил, что электрификация модельного ряда не означает, что в модельном ряду не останется автомобилей с ДВС.

Актуальные автомобили типа Phantom, Cullinan и Ghost с двигателями внутреннего сгорания продолжат выпускать, а вот совершенно новых моделей с такими установками уже не будет. Каждая новая премьера – это электрокар или электрическая версия уже существующей модели.

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