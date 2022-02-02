Сборка внедорожников ранее была приостановлена на неделю.

2 февраля АВТОВАЗ возобновил выпуск внедорожников LADA Niva Legend. На предприятии снова выпускают пяти- и трехдверные варианты модели.

Не исключено, что в дальнейшем сборку автомобилей могут снова приостановить, все будет зависеть от поставок комплектующих, из-за которых и останавливали ранее конвейеры.

Стоит отметить, что в прошлом году внедорожники семейства LADA Niva были проданы в количестве 51 242 экземпляров, что на 28% больше показателей 2020 года.