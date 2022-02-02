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В России в 2021 году было продано 1,02 млн автомобилей с автоматической КП

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Доля автомобилей с автоматом в продажах на российском авторынке продолжает расти, о чем свидетельствуют аналитические данные.
В России в 2021 году было продано 1,02 млн автомобилей с автоматической КП, что на 11% больше, чем в 2020 году.

Доля таких машин в общем зачете составила 66,5%, и как отмечают в агентстве «Автостат», это максимальный показатель за всю историю. Среди машин с автоматической КП 56% приходится на модели пяти марок, а именно Kia (195 тыс. ед.), Hyundai (140 тыс. ед.), Toyota (94 тыс. ед.; +9%), Skoda (73 тыс. ед.; +1%) и Volkswagen (72 тыс. ед.; -5%).

Среди моделей самыми покупаемыми с автоматической трансмиссией являются Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, а также Toyota RAV4 и Volkswagen Polo.

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