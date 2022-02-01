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Аренда авто премиум-класса: что нужно знать?

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Бывают случаи, когда человеку нужно произвести должное впечатление, создать определенный имидж. Лучшим способом для этого является аренда авто премиум-класса. Такую услугу можно заказать на один или несколько дней, только на 1-4 часа с почасовой, посуточной, договорной формой обслуживания. От выбранной формы проката зависит стоимость услуги.

Содержание
  1. Где заказать аренду авто представительского класса?
  2. Виды аренды
  3. Аренда транспорта без водителя

Где заказать аренду авто представительского класса?

Большинство компаний, предлагающих автомобили в аренду, располагают широким выбором моделей импортного производства. Такой вид транспорта обеспечивает безопасную и удобную поездку на протяжении всего маршрута следования, вне зависимости от расстояния. На сайте https://minsk-bus.by/arenda-predstavitelskih-avto/ можно арендовать роскошный транспорт, состоящий из:

• премиальных автомобилей Mercedes S-класса или E-класса;
• VIP-авто для максимального комфорта Rolls Royce Phantom;
• первоклассных, комфортных Maybach;
• великолепных Мерседесов S221 Long и Mercedes AMG;
• шикарных BMW;
• представительских седанов;
• мощных внедорожников;
• элегантных презентабельных лимузинов и др.

Виды аренды

Прокат транспорта премиум класса выполняется в двух вариантах: с водителем или без экипажа. В первом случае арендодатель отвечает за техническую эксплуатацию транспорта, а во втором – ответственность за техническое состояние переходит к клиенту. Потребитель выбирает тот вид проката, который ему подходит.

Совет!

Если вы имеете водительское удостоверение с достаточным опытом вождения и желаете приехать в дом к родителям своей избранницы на престижном авто, выбирайте услугу проката автомобиля без экипажа. Все соседи увидят классный автомобиль, подъехавший к дому девушки, и ее галантного парня. В том случае, когда нужно встретить родителей девушки в аэропорту или на вокзале, подойдет услуга проката автомобиля с водителем.

Аренда транспорта без водителя

С некоторых пор в стране стала доступной услуга проката автотранспорта без экипажа. Она возможна для молодых людей с 18-летнего возраста с наличием удостоверения с водительским стажем не менее 1-3 года. На практике возраст арендополучателей машин составляет 25 лет и старше. При этом прокат престижных авто разрешается более зрелым потребителям с опытом. Это – удобная услуга, которую могут заказать для того, чтобы протестировать тот или иной вид транспорта в действии перед покупкой подобной модели. Также пользоваться арендованным автомобилем выгодно при поездке на море, к родителям девушки, в село к родственникам. Для этого можно выбрать бюджетный или престижный вариант.

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