Аренда авто премиум-класса: что нужно знать?

Бывают случаи, когда человеку нужно произвести должное впечатление, создать определенный имидж. Лучшим способом для этого является аренда авто премиум-класса. Такую услугу можно заказать на один или несколько дней, только на 1-4 часа с почасовой, посуточной, договорной формой обслуживания. От выбранной формы проката зависит стоимость услуги.

Где заказать аренду авто представительского класса?

Большинство компаний, предлагающих автомобили в аренду, располагают широким выбором моделей импортного производства. Такой вид транспорта обеспечивает безопасную и удобную поездку на протяжении всего маршрута следования, вне зависимости от расстояния. На сайте https://minsk-bus.by/arenda-predstavitelskih-avto/ можно арендовать роскошный транспорт, состоящий из:

• премиальных автомобилей Mercedes S-класса или E-класса;

• VIP-авто для максимального комфорта Rolls Royce Phantom;

• первоклассных, комфортных Maybach;

• великолепных Мерседесов S221 Long и Mercedes AMG;

• шикарных BMW;

• представительских седанов;

• мощных внедорожников;

• элегантных презентабельных лимузинов и др.

Виды аренды

Прокат транспорта премиум класса выполняется в двух вариантах: с водителем или без экипажа. В первом случае арендодатель отвечает за техническую эксплуатацию транспорта, а во втором – ответственность за техническое состояние переходит к клиенту. Потребитель выбирает тот вид проката, который ему подходит.

Совет!

Если вы имеете водительское удостоверение с достаточным опытом вождения и желаете приехать в дом к родителям своей избранницы на престижном авто, выбирайте услугу проката автомобиля без экипажа. Все соседи увидят классный автомобиль, подъехавший к дому девушки, и ее галантного парня. В том случае, когда нужно встретить родителей девушки в аэропорту или на вокзале, подойдет услуга проката автомобиля с водителем.

Аренда транспорта без водителя

С некоторых пор в стране стала доступной услуга проката автотранспорта без экипажа. Она возможна для молодых людей с 18-летнего возраста с наличием удостоверения с водительским стажем не менее 1-3 года. На практике возраст арендополучателей машин составляет 25 лет и старше. При этом прокат престижных авто разрешается более зрелым потребителям с опытом. Это – удобная услуга, которую могут заказать для того, чтобы протестировать тот или иной вид транспорта в действии перед покупкой подобной модели. Также пользоваться арендованным автомобилем выгодно при поездке на море, к родителям девушки, в село к родственникам. Для этого можно выбрать бюджетный или престижный вариант.