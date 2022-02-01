Что делать, если автосигнализация вышла из строя? Что нужно проверять в первую очередь?

Недооценивать важность функционирования системы сигнализации для автомобиля не стоит. И дело тут не только в том, что это защита от потенциального взлома и угона машины. Если сигнализация поломается или начнет отказывать, то в один момент машину просто не получиться снять с охраны и завести. Но даже если водитель столкнется с подобными проблемами, то это далеко не всегда признак, что машина нуждается в дорогом ремонте. Некоторые причины отказа сигнализации устраняются быстро и без специальных приспособлений.

Временное решение проблемы с сигнализацией

В независимости от того, используется ли автомобиль Форд или любая другая марка, начинать нужно с банального – с проверки метки или брелока. Там может просто разрядиться батарейка. Это довольно распространенная проблема, о которой все забывают. Чтобы такого избежать, можно заранее положить в бардачок несколько запасных батареек.

Каждую систему можно самому перевести в так называемый сервисный режим, если что-то пошло не так. Это стоит делать тогда, когда есть понимание, что брелок работает, а с аккумуляторами все нормально. Данный режим называется VALET. Как перевести сигнализацию в такой режим, написано в инструкции. Также всегда можно поискать порядок действий в интернете. Хотя чаще всего достаточно нажать кнопку в салоне.

Но иногда не остается выхода, кроме как вызвать специалиста на место, где стоит автомобиль. Дальнейшая диагностика и возможные ремонтные работы будут проводиться только в условии СТО.

Что чаще всего ломается в сигнализации автомобиля?

Перечень возможных проблем достаточно широк. Поломаться могут так называемые концевики капота, контакты, реле. Агрессивная среда может привести к окислению или коррозии (то есть появлению ржавчины) основных элементов, из-за чего они перестают нормально функционировать.

Ремонт автосигнализации https://www.borovaya.by/service/remont-avtosignalizatsii/ требуется тогда, когда поломались внешние датчики, например, датчик объема, наклона или удара. А одной из наиболее тяжелых проблем и дорогих в решении считается поломка центрального блока сигнализации. Тут проще всего поменять и переустановить сигнализацию полностью. Признаком смерти центрального блока выступает невозможность запустить некоторые функции, самопроизвольные переходы в определенные режимы, отсутствие реакции на брелок.