Основой для рейтинга стали данные по продажам автомобилей немецких марок за прошлый год.

ТОП-10 ненужных немецких автомобилей в РФ в 2021 году подготовили эксперты «Российской газеты», которые на первое место определили Mercedes-Benz SL. Он за год был реализован в количестве всего двух экземпляров.

Следом за ним на втором и третьем месте оказались S-Class Coupe и AMG GT Roadster с показателем 10 и 5 проданных единиц.

Строчкой ниже располагается BMW i3, который был продан в количестве 12 штук. Mercedes-Benz AMG GT Coupe находится на пятой строчке.

Дилеры немецкой марки продали 14 спортивных купе. С показателем 15 штук на шестом месте находится Mercedes-Benz B-Class, а Mercedes-Benz E-Class Cabrio и Porsche Boxster расположились на седьмой и восьмой строчках с объемами продаж 55 и 29 единиц.

Предпоследнее место досталось Porsche Cayman – 66 экземпляров. Кроссовер Opel Crossland вошел в ТОП-10 ненужных немецких автомобилей в РФ в 2021 году, заняв десятую позицию с продажами 77 штук.