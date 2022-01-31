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Компания Hyundai подняла цены на семь моделей автомобилей в России

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Автомобили компании Hyundai в январе подорожали снова, и на этот раз модели стали дороже на 1,1-3,7% в зависимости о модели и комплектации.

Компания Hyundai подняла цены на семь моделей автомобилей в России на 30-60 тыс. рублей. Исключением стал минивэн Н-1.

Меньше всех прибавил в цене Elantra, цены на который увеличились на 30 тыс. рублей. Популярный седан Solaris стали продавать по цене на 35 тыс. рублей выше, а на 40 тыс. рублей подорожал Sonata.

Сильнее всех подорожали кроссоверы марки. Так, модели Creta, Tucson и Palisade получили прибавку по 50 тыс. рублей, а сильнее всех подорожал Santa Fe.

Все комплектации последнего стали дороже на 60 тыс. рублей.

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