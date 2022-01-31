Главная » Новости

Kia сертифицировала в РФ обновленный седан Kia К9 с одним двигателем

Просмотров 38 Опубликовано Обновлено

Компания Kia скоро запустит в продажу обновленную версию седана Kia K900, которая начнет предлагаться под названием К9.

Флагманская модель уже сертифицирована в России, то есть компания получила Одобрение типа транспортного средства.

Как пояснили в компании, смена названия произошла из-за того, что модель серьезно изменилась, поэтому имеет право претендовать на собственное уникальное имя.

Изменения затронули экстерьер и интерьер, а моторная гамма сократилась до одного двигателя.  Линейка двигателей будет представлена только 3,3-литровым V6 GDI мощностью 249 л.с. при 347 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем работает 8-скоростная автоматическая КП, которая будет передавать крутящий момент только на все колеса.

О сроках выхода седана, цене и комплектациях будет объявлено дополнительно.

Kia сертифицировала в РФ обновленный седан Kia К9 с одним двигателем Kia сертифицировала в РФ обновленный седан Kia К9 с одним двигателем

kia Kia K9
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО