Kia сертифицировала в РФ обновленный седан Kia К9 с одним двигателем

Компания Kia скоро запустит в продажу обновленную версию седана Kia K900, которая начнет предлагаться под названием К9.

Флагманская модель уже сертифицирована в России, то есть компания получила Одобрение типа транспортного средства.

Как пояснили в компании, смена названия произошла из-за того, что модель серьезно изменилась, поэтому имеет право претендовать на собственное уникальное имя.

Изменения затронули экстерьер и интерьер, а моторная гамма сократилась до одного двигателя. Линейка двигателей будет представлена только 3,3-литровым V6 GDI мощностью 249 л.с. при 347 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем работает 8-скоростная автоматическая КП, которая будет передавать крутящий момент только на все колеса.

О сроках выхода седана, цене и комплектациях будет объявлено дополнительно.