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«Народный автомобиль» за 1 млн рублей будут продавать под марками Citroen и Opel

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Для российского рынка концерн Stellantis готовит новую недорогую модель, о чем стало известно журналистам.

В частности, об этом стало известно изданию Drom.ru. Как выяснилось, Stellantis намерен представить в России новую бюджетную модель, производство которой планируют организовать на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге.

Журналисты ссылаются на управляющего директора брендом Citroen, Peugeot и Opel в России Алексея Володина.

Стоимость автомобиля в минимальной комплектации будет около 1 млн рублей, впрочем, на момент выхода ценовая планка может оказаться выше.

Сама машина будет представлять собой что-то среднее между хэтчбеком повышенной вместимости и кроссовером.

Предполагают, что возможно это будет Citroen C3 поколения CC21, созданный для рынков развивающихся стран. Других подробностей пока не раскрывают.

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