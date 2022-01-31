Техническое обслуживание BMW в автосервисе — плановые профилактические мероприятия, проводимые, в соответствие с регламентом изготовителя, для поддержки работоспособности автомобиля и предотвращения повреждений. Определенный комплекс действий помогает выявить симптомы неисправностей и устранить дефекты на ранней стадии.

Автотехцентр, укомплектованный опытными мастерами, осуществляет сервис БМВ по оптимальной стоимости, на самом высоком уровне. Использование дилерского оборудования позволяет производить разные виды техобслуживания для всех моделей машин данной марки.

Регламент техобслуживания

Время проведения и комплекс работ по техобслуживанию автомобилей БМВ указан в технических документах каждой машины. Для всех моделей автомобилей установлен регламент плановых работ по ТО, включающий процедуры, зависящие от пробега авто:

до пятнадцати тысяч км — заменяются воздушный, масляный фильтры и моторное масло;

до двадцати тысяч км — меняется топливный фильтр для двигателей;

до шестидесяти тысяч км — обновляются свечи зажигания;

до восьмидесяти тысяч км – заменяется жидкость в АКПП;

до ста тысяч км – меняются антифриз, топливный фильтр для моторов.

Замену фильтрующего компонента следует проводить до смены сезона эксплуатирования. Обновлять тормозную жидкость надо дважды в год, при пробеге не менее тридцати тысяч км.

Техническое обслуживание: разновидности

Существуют разные виды ТО БМВ, такие как:

Нулевое техобслуживание — обследуются новые автомобили, после пробега полторы тысячи км. Вместе с комплексной диагностикой, обязательно проверяются масляный фильтр и смазывающая жидкость.

Техобслуживание -1 — проводится комплекс мероприятий по диагностике, замена деталей после пятнадцати тысяч км пробега.

Техобслуживание -2 — авто полностью обследуется, заменяются детали.

Техобслуживание -3 — тестируется работа всех механизмов авто, меняются запчасти.

Сезонное ТО— проводится до смены сезона эксплуатирования.

Техническое обслуживание BMW: комплекс работ

В зависимости от вида ТО и технического состояния машины, при плановых работах проводится следующее:

Диагностика;

Регулировка;

Смазка узлов;

Заправка.

В рамках сезонного техобслуживания, заменяются шины. В цену работ по ТО входит компьютерная диагностика, которую необходимо проводить при возникновении неполадок в работе систем автомобиля.