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Автоэксперт Хайцеэр посоветовал водителям РФ возить зимой в машине лопату и гранитную крошку

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Также специалист говорит о необходимости возить с собой размораживатель стекол.

В интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, посоветовал водителям РФ возить зимой в машине лопату и гранитную крошку.

По словам автоэксперта это необходимо для того, чтобы самостоятельно можно было выбраться из ледяного или снежного плена.

Такими вещами, как отмечает специалист, многие автомобилисты пренебрегают, но именно с ними выезд из снежного пространства будет проще.

Еще Хайцеэр говорит, что ситуации на дорогах бывают разными, а погода непредсказуемой, поэтому стоит всегда быть внимательным и оценивать свои возможности.

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