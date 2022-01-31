Автоэксперт Хайцеэр посоветовал водителям РФ возить зимой в машине лопату и гранитную крошку

Также специалист говорит о необходимости возить с собой размораживатель стекол.

В интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, посоветовал водителям РФ возить зимой в машине лопату и гранитную крошку.

По словам автоэксперта это необходимо для того, чтобы самостоятельно можно было выбраться из ледяного или снежного плена.

Такими вещами, как отмечает специалист, многие автомобилисты пренебрегают, но именно с ними выезд из снежного пространства будет проще.

Еще Хайцеэр говорит, что ситуации на дорогах бывают разными, а погода непредсказуемой, поэтому стоит всегда быть внимательным и оценивать свои возможности.