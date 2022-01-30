Ранее японский автопроизводитель патентовал в России кроссовер для Таиланда и Бразилии.

Недавно компания Toyota запатентовала в РФ новый кроссовер Toyota Corolla Cross, созданный для японского рынка.

Изображения внешности автомобиля появились в базе Роспатента. Версия для Японии отличается внешне, при этом салон идентичен версиям для других рынков.

Моторная гамма такая же как и для кроссовера в Таиланде. Речь идет о 1,8-литровом 140-сильном ДВС и гибридной установке на базе 1,8-литрового 98-сильного двигателя.

В Японии этот кроссовер предлагается с осени прошлого года по цене от 1,35 млн рублей в эквиваленте. Появится ли в нашей стране этот автомобиль, сказать сложно.