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Автокомпания Volkswagen отзывает в РФ 445 кроссоверов Volkswagen Tiguan

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Новый отзыв согласован с Росстандартом, на сайте которого и говорится о проведении кампании.
Автокомпания Volkswagen отзывает в РФ 445 кроссоверов Volkswagen Tiguan, реализованных на рынке в 2018 году.

В указанных автомобилях требуется проверка тягово-сцепного устройства, а при необходимости произведут замену его поворотного модуля.

Если есть проблемы, связанные с отзывом, то на это укажет невозможность фиксации тягово-сцепного устройства при выдвигании и самопроизвольному опусканию его в процессе эксплуатации.

Все работы в рамках отзыва проведут за счет автопроизводителя.

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