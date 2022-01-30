Новый отзыв согласован с Росстандартом, на сайте которого и говорится о проведении кампании.

Автокомпания Volkswagen отзывает в РФ 445 кроссоверов Volkswagen Tiguan, реализованных на рынке в 2018 году.

В указанных автомобилях требуется проверка тягово-сцепного устройства, а при необходимости произведут замену его поворотного модуля.

Если есть проблемы, связанные с отзывом, то на это укажет невозможность фиксации тягово-сцепного устройства при выдвигании и самопроизвольному опусканию его в процессе эксплуатации.

Все работы в рамках отзыва проведут за счет автопроизводителя.